Негативни риси характеру Хухи-Моховинки
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Негативни риси характеру Хухи-Моховинки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В неї немає негативних рис характеру . В неї тількі хороші риси такі як Добра, лагідна, слухняна, роботяща, ніколи не гнівалась, весела, витривала, спостережлива, терпляча, ввічлива, віддана, небайдужа, гумана
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