Негативни риси характеру Хухи-Моховинки

Українська мова
Негативни риси характеру Хухи-Моховинки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В неї немає негативних рис характеру . В неї  тількі хороші риси такі як  Добра, лагідна, слухняна, роботяща, ніколи не гнівалась, весела, витривала, спостережлива, терпляча, ввічлива, віддана, небайдужа, гумана 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение -6x+10=-2
Ответить
Алгебра
В первом мешке было 196 кг крупы,во втором в 3,7 раз меньше, в третим мешке57,73 кг больш?? сколько кг крупы в 3x мешках
Ответить
Английский язык
Помагите пожалуста дам 100 балов написать лист на 16 предложених
Ответить
Английский язык
Read and point.Помогите перевести
Ответить
Русский язык
Раздели слова на слоги. подчеркни слова, которые нельзя перенести: КНИГА, ИРА, ЛУНА, КЛЕЙ, РУЧЕЙ, ЯКОРЬ, ЛУЧ, ПОЛКА, РЫТЬ, ЛАМПА, ИГОРЬ, ВИЛЫ, ЧАСЫ...
Ответить