Негативни риси характеру Хухи-Моховинки

Гость: Гость:

В неї немає негативних рис характеру . В неї тількі хороші риси такі як Добра, лагідна, слухняна, роботяща, ніколи не гнівалась, весела, витривала, спостережлива, терпляча, ввічлива, віддана, небайдужа, гумана