Неизведанный космос эссе сочинение

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Неизведанный космос эссе сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наш долгий полёт на космическом корабле подходил к концу.Мы приземлились на чужой планете.Надели скафандры и вышли из корабля.На зелёном небе ярко светило розовое солнце.Нас охватила радость от того,что мы первыми ступили на эту планету.Недалеко мы заметили небольшое озеро с водой розового цвета.Вдруг вода забурлила,и мы увидели существо очень похожее на земного крокодила.Вокруг озера росли красивые цветы.Я сорвала один цветок,он сразу же завял.Да,это какая-то странная планета,не то,что наша Земля. Но открыть неизвестную планету,это ни с чем не сравнимое удовольствие! Я шла по чужой земле розовато-зелёного цвета и вдруг увидела под ногами какой-то предмет.Это было что-то похожее на ключ.Значит,и здесь должны быть люди!Это открытие потрясло меня,и я бросилась к своим товарищам.  
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