395 пожалуйстаа заранее спасибо ♥♥♥♥

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395 пожалуйстаа заранее спасибо ♥♥♥♥
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Согласно инструкции, исключая часть территории, несмотря на лужи, согласно расчете, читать между строки, исключая эту команду, между четырех стены. летчик действовал согласно инструкцИИ, полученнОЙ от главного  деспечера.
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