Загадка: Мама поставила варить кастрюльку с чем-то. Позже подошёл папа, не посмотр??в, закинул в кастрюлю столовую ложку соли - решил пошутить. Потом подошёл сын, тоже не посмотрев, посолил - тоже решил пошутить. Затем мама под...

Другие предметы
Загадка: Мама поставила варить кастрюльку с чем-то. Позже подошёл папа, не посмотр??в, закинул в кастрюлю столовую ложку соли - решил пошутить. Потом подошёл сын, тоже не посмотрев, посолил - тоже решил пошутить. Затем мама подала на стол эту еду, и все они, когда ели, еще раз солили это блюдо. Что варила мама?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это сто пудова Пельмени!! я всегда их солю :DD
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите индукцию магнитного поля, если на проводник с током силой 10А длиной 1м ??ействует сила 10мН
Ответить
Русский язык
Разобрать слово по составу пассажир
Ответить
Химия
Какие два простых вещества нужно взять для получения аммиака nh3 в ходе ревкций соеднения
Ответить
География
В каком направлении уменьшается количество осадков на Восточно- Европейской равнине ? Назовите самую длинную реку и самое большое пресноводное озер...
Ответить
История
Почему Немцы напали на СССР в конце весны в начале лета? Вторая мировая война. Ваша Гипотеза.
Ответить