Загадка: Мама поставила варить кастрюльку с чем-то. Позже подошёл папа, не посмотр??в, закинул в кастрюлю столовую ложку соли - решил пошутить. Потом подошёл сын, тоже не посмотрев, посолил - тоже решил пошутить. Затем мама под...
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Загадка: Мама поставила варить кастрюльку с чем-то. Позже подошёл папа, не посмотр??в, закинул в кастрюлю столовую ложку соли - решил пошутить. Потом подошёл сын, тоже не посмотрев, посолил - тоже решил пошутить. Затем мама подала на стол эту еду, и все они, когда ели, еще раз солили это блюдо. Что варила мама?
Ответ(ы):
Гость:
Это сто пудова Пельмени!! я всегда их солю :DD
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