НЕИЗВЕСТНАЯ ЦИФРА В РАЗНОСТИ 1*3*3 -937* =2*98
Математика
НЕИЗВЕСТНАЯ ЦИФРА В РАЗНОСТИ 1*3*3 -937* =2*98
Ответ(ы):
Гость:
12373 - 9375 = 2998
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какая краткая запись к этой задаче??? Сосна может расти до 600 лет,береза-на 350 лет ме??ьше,а ива-в 6 раз меньше сосны.Что может расти дольше-бере...
Алгебра
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ Я ТОЧНО НЕ УВЕРЕННА Обчисліть значення b при якому Графік ??ункціі у=-0,6х-b належить точка А(2;6)
Математика
Русский язык