НЕИЗВЕСТНАЯ ЦИФРА В РАЗНОСТИ 1*3*3 -937* =2*98

Математика
НЕИЗВЕСТНАЯ ЦИФРА В РАЗНОСТИ 1*3*3 -937* =2*98
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Гость:
  12373 - 9375 = 2998
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