Объясните мне, Как научится грамотно писать ?

Русский язык
Объясните мне, Как научится грамотно писать ?
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Гость:
Нужно учить все правила и слушать учителя
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