Как бы ты поступил,если бы увидел бездомного котенка? Запиши. Помогите плиз. Нужен четкий короткий рассказ

Гость: Гость:

Мне всегда жалко бедных животных которые не имеют дома еди и заботы. Иногда прям плакать хочется из-за того как некоторые люди поступают с животными. Когда я вижу бездомных голодных котят(всех животных) мне хочется их всех забрать домой накормить и щаботится. Но так как родители мне не разрешают подбирать бездомных если бы я встретила бездомного катенка то хотя бы накормила его, погладида. На пару минут сделала бы его счастливее)