Как бы ты поступил,если бы увидел бездомного котенка? Запиши. Помогите плиз. Нужен четкий короткий рассказ

Литература
Как бы ты поступил,если бы увидел бездомного котенка? Запиши. Помогите плиз. Нужен четкий короткий рассказ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне всегда жалко бедных животных которые не имеют дома еди и заботы. Иногда прям плакать хочется из-за того как некоторые люди поступают с животными. Когда я вижу бездомных голодных котят(всех животных) мне хочется их всех забрать домой накормить и щаботится. Но так как родители мне не разрешают подбирать бездомных если бы я встретила бездомного катенка то хотя бы накормила его, погладида. На пару минут сделала бы его счастливее)
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