Упростите выражение. (x+y)²-(x-y)²
Алгебра
Упростите выражение. (x+y)²-(x-y)²
Ответ(ы):
Гость:
(х+у)² - (х-у)² = х² + 2ху + у² - (х² - 2ху + у²) = х² + 2ху + у² - х² + 2ху - у² = 4ху
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