Необходимо составить диалог по обмену мыслей о дружбе по высказыванию: "Чтобы быт?? истинными друзьями,надо быть уверенными друг в друге" (Л.Толстой) Заранее спасибо!))))
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Необходимо составить диалог по обмену мыслей о дружбе по высказыванию: "Чтобы быт?? истинными друзьями,надо быть уверенными друг в друге" (Л.Толстой) Заранее спасибо!))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Ваня,дай пожалуйста ручку. -А ты мне что? -Ну ты же мне друг? -Друг.Но ручку не дам! -Друзья так не делают!Ты мне больше не друг!
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