Сжать и выделить микротему Сидел я за столом в горнице и не заметил,как потемнел?? в воздухе. Взглянул в окно и вижу: на проводе, совсем рядом, сидит синичка. Сидит и втягивает головку то влево,то вправо. При этом её тоненьки...

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Сжать и выделить микротему Сидел я за столом в горнице и не заметил,как потемнел?? в воздухе. Взглянул в окно и вижу: на проводе, совсем рядом, сидит синичка. Сидит и втягивает головку то влево,то вправо. При этом её тоненький клювик открывался и закрывался. что она делает? Я подошёл к окну и забыл про синицу:сверху медленно летели снежинки. Вот почему потемнело на улице. Лето кончилось.Пришло время уезжать из этой деревни.
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Гость:
Тут кроч надо написать ничего
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