Хоккейная площадка имеет длину 20 м и ширину 5 м. Площадка обнесена бортиком . Каков?? его длина?

Математика

Хоккейная площадка имеет длину 20 м и ширину 5 м. Площадка обнесена бортиком . Каков?? его длина?

Автор: Гость