Хоккейная площадка имеет длину 20 м и ширину 5 м. Площадка обнесена бортиком . Каков?? его длина?

Математика
Хоккейная площадка имеет длину 20 м и ширину 5 м. Площадка обнесена бортиком . Каков?? его длина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р =(а +в) х2 (20 + 5) х2 =25 х 2 = 50(м) длина бортика           Ответ: 50 м.
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