Метан один из газов что спрычыныв парныковый ефект явление которое производит к поиемлению на планети Составте молекулярну формулу метану( сполука Карбону з Гидрогеном) если известно что ево относителность малекулярная маса рав...

Химия

Метан один из газов что спрычыныв парныковый ефект явление которое производит к поиемлению на планети Составте молекулярну формулу метану( сполука Карбону з Гидрогеном) если известно что ево относителность малекулярная маса равна относительной атомной масе Оксигену

Автор: Гость