Метан один из газов что спрычыныв парныковый ефект явление которое производит к поиемлению на планети Составте молекулярну формулу метану( сполука Карбону з Гидрогеном) если известно что ево относителность малекулярная маса рав...
Химия
Метан один из газов что спрычыныв парныковый ефект явление которое производит к поиемлению на планети Составте молекулярну формулу метану( сполука Карбону з Гидрогеном) если известно что ево относителность малекулярная маса равна относительной атомной масе Оксигену
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание -ан- обозначает предельные углеводороды, у них общая формула:CnH2n+2 масса метана = массе атома (О)=16 масса (С)=12, он входин один формула:CH4
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