8+4=41232 как так возможно?????

Математика
8+4=41232 как так возможно?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ты точно сложил? если что это не возможно.
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