Срочно. Небольшой сценарий из любого русского,советского фильма.(Например:бриль??нтовая рука,операция на Ы )..

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семья на пароходе плыли отдыхайте и познакомились с одним контрабандистам он пошел выпивать с другом который Павел его гулять и во много раз звали проститутки но он его отговаривал Никогда этот Бриллиантовая рука пошел искать Назад дорогу на пароход он напоролся на одно здание где должно было быть контрабандистов он поскользнулся на банане и Сказал заветную фразу контрабандиста его сразу завяли и и наложили гипс на руку где была Контрабанда то есть бриллианты посредством поехала на такси таксистам оказывается был засекреченный какой-то там милиционер Он помог раскрыть кантом за контрабанду и продать Эти бриллианты