Какую роль гласный звук играет в слове?
Русский язык
Какую роль гласный звук играет в слове?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. СловесноеКак известно, любое слово состоит или из одного слога или из нескольких. И если в нем будут присутствовать более 2 слогов, то они их следует произносить по-разному. Таким образом, в конкретном слове выделяется один слог. 2. СинтагменноеПри нем происходит выделение слова в словосочетании. ДУМАЮ ПОМОГЛА 3. ФразовоеВ случае если подчеркивается синтагма в самой фразе. 4. ЛогическоеКогда человек хочет подчеркнуть определенное значение слова.
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