Какую роль гласный звук играет в слове?

Гость: Гость:

1. СловесноеКак известно, любое слово состоит или из одного слога или из нескольких. И если в нем будут присутствовать более 2 слогов, то они их следует произносить по-разному. Таким образом, в конкретном слове выделяется один слог. 2. СинтагменноеПри нем происходит выделение слова в словосочетании. ДУМАЮ ПОМОГЛА 3. ФразовоеВ случае если подчеркивается синтагма в самой фразе. 4. ЛогическоеКогда человек хочет подчеркнуть определенное значение слова.