Найдите лишнее слово пять тюлень няня темный найдите лишнее пожалуйста найдите
Русский язык
Найдите лишнее слово пять тюлень няня темный найдите лишнее пожалуйста найдите
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Гость:
Лишнее слово темный потому что это прилагательное а все остальные слова существительные
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