Найдите лишнее слово пять тюлень няня темный найдите лишнее пожалуйста найдите

Русский язык
Найдите лишнее слово пять тюлень няня темный найдите лишнее пожалуйста найдите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишнее слово темный потому что это прилагательное а все остальные слова существительные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите,вставляя недостающие буквы.Произведите орфографичекский разбор слов с ??ропуском букв. Ч...рёмуха душ...ст... с в...сною расцв...ла И ...
Ответить
Математика
А)Сумма двух чисел 432, первое больше второго на 18. найдите эти числа. б)Сумма двух чисел 537, первое меньше второго на 131. найдите эти числа.
Ответить
Математика
Вспомните пожалуйста!!! Часть A 1. Чему равно произведение 2 и 5\18 ? Ответ укажите в виде несократимой дроби 2. Найдите площадь квадрата со ст...
Ответить
Математика
Турист направляется из одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со с??оростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скорость...
Ответить
Қазақ тiлi
Какие прилагательное на букву қ есть в казахском языке? Пожалуйста помогите
Ответить