Вспомните пожалуйста!!! Часть A 1. Чему равно произведение 2 и 5\18 ? Ответ укажите в виде несократимой дроби 2. Найдите площадь квадрата со стороной 3\11 см. 3. Лодка движется по озеру со скоростью 3 5\6 км/ч. Какое расстояни...

Математика

Вспомните пожалуйста!!! Часть A 1. Чему равно произведение 2 и 5\18 ? Ответ укажите в виде несократимой дроби 2. Найдите площадь квадрата со стороной 3\11 см. 3. Лодка движется по озеру со скоростью 3 5\6 км/ч. Какое расстояние преодолеет лодка за 3 часа? 4. Найдите произведение 21\32 и 24\35. Часть Б 1. Вычислите 2 2\9 * 1 2\25. Ответ должен быть дан в виде несократимой дроби, целая часть должна быть выделена!

Автор: Гость