Вспомните пожалуйста!!! Часть A 1. Чему равно произведение 2 и 5\18 ? Ответ укажите в виде несократимой дроби 2. Найдите площадь квадрата со стороной 3\11 см. 3. Лодка движется по озеру со скоростью 3 5\6 км/ч. Какое расстояни...
Математика
Вспомните пожалуйста!!! Часть A 1. Чему равно произведение 2 и 5\18 ? Ответ укажите в виде несократимой дроби 2. Найдите площадь квадрата со стороной 3\11 см. 3. Лодка движется по озеру со скоростью 3 5\6 км/ч. Какое расстояние преодолеет лодка за 3 часа? 4. Найдите произведение 21\32 и 24\35. Часть Б 1. Вычислите 2 2\9 * 1 2\25. Ответ должен быть дан в виде несократимой дроби, целая часть должна быть выделена!
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1.5/4 2.6/121 3. 11 1/2 4. 9/20 5. 12/5 = 2 2/5
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