Турист направляется из одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со с??оростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скоростью 5 километров в час и после этого ему осталось пройти 14 километров Чему равно ...

Математика

Турист направляется из одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со с??оростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скоростью 5 километров в час и после этого ему осталось пройти 14 километров Чему равно расстояние между городами

Автор: Гость