Турист направляется из одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со с??оростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скоростью 5 километров в час и после этого ему осталось пройти 14 километров Чему равно ...
Математика
Турист направляется из одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со с??оростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скоростью 5 километров в час и после этого ему осталось пройти 14 километров Чему равно расстояние между городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а 174 километров между городами Просто возьми Умножь скорость которой он ехал и время сколько он это делал и прибавить после этого всего все получится результаты плюс 14 получается это число
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