Выписать 6 простых предложений с разными по составу и цели высказывания из романа А.С.Пушкина "Капитанская дочка"

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Выписать 6 простых предложений с разными по составу и цели высказывания из романа А.С.Пушкина "Капитанская дочка"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем и кончилось моё воспитание Я был занят делом Тут судьа моя переменилась Я совершенно был убеждён и с большим прилежанием принялся за учение Я стал смотреть на их игру  Делать было нечего
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