Запишите,вставляя недостающие буквы.Произведите орфографичекский разбор слов с ??ропуском букв. Ч...рёмуха душ...ст... с в...сною расцв...ла И ветки з...л...тистые,что кудри,зав...ла... Кругом р...са м...двянная сп...да...т ...

Гость: Гость:

Черёмуха душистая с весною расцвела И ветки золотистые ,что кудри,завила Кругом роса медвяная спадает по коре (в слове медвяная пишется одна "н",в стихотворении "сползает",а не "спадает".) Под нею зелень пряная Сияет в серебре.