Сочинение памятный день летних каникул. Помигите плиз
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Сочинение памятный день летних каникул. Помигите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей памяти остался очень хороший день. Я сейчас расскажу чуть чуть про него. Однажды я шел по улице и встретил своих друзей. Я очень был рад их увидеть. И мы решили погулять. Ели мороженое, играли в футбол, катались на велосипедах, катались на сейтбордах, ходили в кино, помогали на даче. Вобщем мы гуляли очень хорошо. И вдруг один из моих друзей предложил посмотреть сколько осталось до 1 сентября. Открыли календарь, а там было написано 31 АВГУСТА. Мы даже не заметели, что свои каникулы мы провели осень хорошо. И мы были рады, что теперь будем видеться еще чаще, в школе. Вот так прошел мой самый памятный день, не один день, а 3 месяца!
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