Помогите написать сочинение на тему "описание любого кабинета в школе"

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Помогите написать сочинение на тему "описание любого кабинета в школе"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравиться ходить в школу .В школе есть много кабинетов но один мне нравиться больше всего. это кабинет музыки. В кабинете музыки много инструментов и портреты виличайших музыкантов того времени .Еще в нем есть балалайка даян флейта и многие другие.Мненравиться кабинет музыки.
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