Помогите написать сочинение на тему "описание любого кабинета в школе"
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему "описание любого кабинета в школе"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравиться ходить в школу .В школе есть много кабинетов но один мне нравиться больше всего. это кабинет музыки. В кабинете музыки много инструментов и портреты виличайших музыкантов того времени .Еще в нем есть балалайка даян флейта и многие другие.Мненравиться кабинет музыки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык