В чем сходство и различия между талантливым .гениальным и великим человеком ?
Обществознание
В чем сходство и различия между талантливым .гениальным и великим человеком ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Талантливый человек обладает каким-то талантам которые удается Лучше всех только ему Диана человек это человек который просто очень Гениально он знает все и все наизусть очень умный одинокий человек это просто человек который сделал что-то великое сотворил или сделал подвиг и поэтому он Великий и различие между ними что у каждого разные достижения
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