Сократите добь: Три плюс корень из икс деленное на три корня из икс плюс икс
Математика
Сократите добь: Три плюс корень из икс деленное на три корня из икс плюс икс
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