Сочинение на тему интересная встреча Не очень большой 15 балов По русски

Гость: Гость:

Осенью, когда в школе были каникулы, мы с родителями отправились на прогулку в старый городской парк, где растут огромные деревья. Мы наслаждались дивным осенним воздухом, любовались очарованием природы и собирали разноцветные листья. Вдруг я увидела сидящую на сосне серенькую белочку. Да-да, именно серенькую! Она наблюдала за мной своими внимательными глазками-бусинками. Мне так захотелось погладить ее! Я попробовала подойти поближе. Но пушистая незнакомка, махнув хвостиком, быстро скрылась в кроне дерева. Все последующие дни я приходила в парк, мечтая снова повстречать красавицу и познакомиться с ней поближе. А для того чтобы задобрить белочку, у меня всегда были припасены в кармане курточки орешки и семечки. Но, увы, больше я ее не видела. Очевидно, у нее было много дел, и в отличие от меня она не могла позволить себе долгие прогулки по парку.