Необыкновенный цветок. Ответьте на вопросы своими словами 2. Почему Даша заинте??есовал маленький цветок? Как и в чём рассказывается характер даши 4. В чем смысл концовки сказки-были? 5.чем не похожи на других главные герои...
Литература
Необыкновенный цветок. Ответьте на вопросы своими словами 2. Почему Даша заинте??есовал маленький цветок? Как и в чём рассказывается характер даши 4. В чем смысл концовки сказки-были? 5.чем не похожи на других главные герои Плотонова? ПОчему им трудно жить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Дашу заинтересовал цветок, ее удивило что этот цветок рос среди глины и камней.и цветок разговаривал 4) вместо этого цветка вырос точно такой же
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