Необыкновенный цветок. Ответьте на вопросы своими словами 2. Почему Даша заинте??есовал маленький цветок? Как и в чём рассказывается характер даши 4. В чем смысл концовки сказки-были? 5.чем не похожи на других главные герои...

Литература

Необыкновенный цветок. Ответьте на вопросы своими словами 2. Почему Даша заинте??есовал маленький цветок? Как и в чём рассказывается характер даши 4. В чем смысл концовки сказки-были? 5.чем не похожи на других главные герои Плотонова? ПОчему им трудно жить?

Автор: Гость