Петя пошёл в магазин в 16.45. его любимый фильм начнётся в 17.10. расстояние до магазина петя может пробежать за 10 мин. успеет ли петя прийти домой до начаоа фильма?

Математика

Петя пошёл в магазин в 16.45. его любимый фильм начнётся в 17.10. расстояние до магазина петя может пробежать за 10 мин. успеет ли петя прийти домой до начаоа фильма?

Автор: Гость