Петя пошёл в магазин в 16.45. его любимый фильм начнётся в 17.10. расстояние до магазина петя может пробежать за 10 мин. успеет ли петя прийти домой до начаоа фильма?
Математика
Петя пошёл в магазин в 16.45. его любимый фильм начнётся в 17.10. расстояние до магазина петя может пробежать за 10 мин. успеет ли петя прийти домой до начаоа фильма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не успеет Так как 16:45 + 20 мин = 17: 15 Он опаздает
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