Петя пошёл в магазин в 16.45. его любимый фильм начнётся в 17.10. расстояние до магазина петя может пробежать за 10 мин. успеет ли петя прийти домой до начаоа фильма?

Математика
Петя пошёл в магазин в 16.45. его любимый фильм начнётся в 17.10. расстояние до магазина петя может пробежать за 10 мин. успеет ли петя прийти домой до начаоа фильма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не успеет  Так как 16:45 + 20 мин = 17: 15  Он опаздает 
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