Добавить знаки в предложении Ты умеешь веселиться А умеешь развлечь друзей
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Добавить знаки в предложении Ты умеешь веселиться А умеешь развлечь друзей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты умеешь веселиться? А умеешь развлечь друзей?
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