Помогите составить кроссворд по музыке, тема симвонический оркестр 20 слов, скрипка, альт, виолончель, контробас, флейта, гобой, кларнет, фагот, трруба, тромбон, валторна,туба, Б.М., литавры, тарелки,Гонг, колокольчики, треугол...

Музыка
Помогите составить кроссворд по музыке, тема симвонический оркестр 20 слов, скрипка, альт, виолончель, контробас, флейта, гобой, кларнет, фагот, трруба, тромбон, валторна,туба, Б.М., литавры, тарелки,Гонг, колокольчики, треугольник, ксилофон.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колокола, там-там, бубен.
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