Пожалуйста ,помогите по русскому языку упражнение 481,надо написать сочинение рассуждение "письмо"
Русский язык
Пожалуйста ,помогите по русскому языку упражнение 481,надо написать сочинение рассуждение "письмо"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Письмо- это такой канвертик в который мы ложим бумажку с надписью, тоесть бумажка и есть письмо. Мы его отправляем когда человек от нас далеко, или же нам пишут письмо когда мы за не заплатили за житьё или загаз. Письма есть разные, есть в которых мы пишем пожелания или что то на праздники и есть в которых просьба. Но даже не всегда по этим причинам мы пишем письмо другу или кому либо, мы можем написать письмо как я по тебе соскучился.
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