Какую пользу приносят людям горы и их обитатели?
Окружающий мир
Какую пользу приносят людям горы и их обитатели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горы они как сказать, без них бы и планета не существовала бы, они т.е. горные породы создаются из минералов , ну а минералы хороши для человеческого организма, учтите МИНЕРАЛЫ!!!
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