Одна из сторон прямоугольника равна 5.18 дм что на 1.23 дм больше другой стороны. Вычи??лите площадь и периметр прямоугольника. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Одна из сторон прямоугольника равна 5.18 дм что на 1.23 дм больше другой стороны. Вычи??лите площадь и периметр прямоугольника. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость