Одна из сторон прямоугольника равна 5.18 дм что на 1.23 дм больше другой стороны. Вычи??лите площадь и периметр прямоугольника. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Одна из сторон прямоугольника равна 5.18 дм что на 1.23 дм больше другой стороны. Вычи??лите площадь и периметр прямоугольника. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = 5.18 b = a - 1.23 S = ? b = 3.95 S =ab S = 20.461
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