Помогите пожалуйста сегодня надо !!!! Подчеркните глагол от которого можно образовать ВСЕ ТРИ формы времени. Образуйте от каждого глагола возможные формы времени. Запишите их. Укажите время глаголов. Решить Проверить Сверн...
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Помогите пожалуйста сегодня надо !!!! Подчеркните глагол от которого можно образовать ВСЕ ТРИ формы времени. Образуйте от каждого глагола возможные формы времени. Запишите их. Укажите время глаголов. Решить Проверить Свернуть Журчать ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверить,Проверил,Проверять,Проверил Решить-Решил,Решал,Решать Свернуть-Свернул,Сверну,Сверну Журчать-Журчал,Журчу,Журчать Надеюсь помог
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