Помогите пожалуйста сегодня надо !!!! Подчеркните глагол от которого можно образовать ВСЕ ТРИ формы времени. Образуйте от каждого глагола возможные формы времени. Запишите их. Укажите время глаголов. Решить Проверить Сверн...

Русский язык
Помогите пожалуйста сегодня надо !!!! Подчеркните глагол от которого можно образовать ВСЕ ТРИ формы времени. Образуйте от каждого глагола возможные формы времени. Запишите их. Укажите время глаголов. Решить Проверить Свернуть Журчать ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверить,Проверил,Проверять,Проверил Решить-Решил,Решал,Решать Свернуть-Свернул,Сверну,Сверну Журчать-Журчал,Журчу,Журчать Надеюсь помог
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