Поблескивало- какая часть речи?
Русский язык
Поблескивало- какая часть речи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задай вопрос. Что делало? Глагол однозначно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложения:На уроке астрономии учитель сделал объявление об экскурсии в планетарий
История
Используя текст параграфа и Интернет, составьте в тетради схему управления Росси??ским государством в первой трети XVI. В.
Русский язык
Английский язык
Выберите, в каких предложениях стоят верные наречия места(right), а в каких неверные(wrong). 1) I have seen your bag anywhere. 2) The fifth fl...
Українська література