Поблескивало- какая часть речи?

Русский язык
Поблескивало- какая часть речи?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задай вопрос. Что делало? Глагол однозначно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложения:На уроке астрономии учитель сделал объявление об экскурсии в планетарий
Ответить
История
Используя текст параграфа и Интернет, составьте в тетради схему управления Росси??ским государством в первой трети XVI. В.
Ответить
Русский язык
Состав предложение со словом весело
Ответить
Английский язык
Выберите, в каких предложениях стоят верные наречия места(right), а в каких неверные(wrong). 1) I have seen your bag anywhere. 2) The fifth fl...
Ответить
Українська література
Как пре учитьгаваритьпопугая
Ответить