Как пре учитьгаваритьпопугая

Українська література
Как пре учитьгаваритьпопугая
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Автор: Гость
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Гость:
Нужно долго говорить,то чему ты хочешь его научить
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