Как пре учитьгаваритьпопугая
Українська література
Как пре учитьгаваритьпопугая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно долго говорить,то чему ты хочешь его научить
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