ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ ИЛИ УСТНО? И КАК ЗДЕЛА??Ь????
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ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ ИЛИ УСТНО? И КАК ЗДЕЛА??Ь????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усно изучить материал .
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