Можете помочь все задания плиз спасибо большое) поставлю самую высокую оценка
Алгебра
Можете помочь все задания плиз спасибо большое) поставлю самую высокую оценка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант:1 а)4 в квадрате б)2/3 -это дробь в кубе в)2 в нулевой степени г)0,5 в квадрате д)13 в квадрате. 2 а)-3 в квадрате б)-3 в кубе в)-2/5-это дробь в квадрате г)0,2 в квадрате д)-11 в квадрате 2 вариант: 1 а) 9 в квадрате б)3/2 это дробь в кубе в)0,6 в квадрате г)11 в квадрате 2 а)-4 в квадрате б)-2 в кубе в)-3/7 это дробь в квадрате г)-0,3 в кубе д)-133 в квадрате.
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