Расставьте степень окисления CO2
Химия
Расставьте степень окисления CO2
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Гость:
С+4 О-2 над элементами подпиши.
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