В библиотеку записалось 40 учеников. Из них 26 девочек, остальные мальчики. На сколь??о меньше мальчиков, чем девочек, записалось в библиотеку? Сколько действий в ней?

Математика

В библиотеку записалось 40 учеников. Из них 26 девочек, остальные мальчики. На сколь??о меньше мальчиков, чем девочек, записалось в библиотеку? Сколько действий в ней?

Автор: Гость