В библиотеку записалось 40 учеников. Из них 26 девочек, остальные мальчики. На сколь??о меньше мальчиков, чем девочек, записалось в библиотеку? Сколько действий в ней?
Математика
В библиотеку записалось 40 учеников. Из них 26 девочек, остальные мальчики. На сколь??о меньше мальчиков, чем девочек, записалось в библиотеку? Сколько действий в ней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40 - 26 = 14 (мальчиков) 2) 26 - 14 = 12 (больше девочек, чем мальчиков) Ответ: мальчиков на 12 меньше, чем девочек. Задача решается в 2 действия
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