50 баллов. Помогите пожалуйста.
Алгебра
50 баллов. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
номер 1: ответ 2х -13=5х=8 2x-5х=8+13 -3х=21 х= -7 номер 2: ответ 4
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