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Головним героєм казки «Мишка» є:
Литература
Головним героєм казки «Мишка» є:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мишка і є головним героєм повісті
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