Какой падеж в предложении посадил клен
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Какой падеж в предложении посадил клен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный падеж. Или тебе надо склонять по падежам?
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