Найдите вероятность того что при одном бросании игрального кубика выпадет нечетное число

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Вероятность находится отношением благоприятных исходов ко всем возможным исходам. а) Четверка имеется только на одной грани кубика, всего граней - 6, значит вероятность равна одному благоприятному исходу к шести возможным: 1/6 б) Четное число очков имеется на 3 гранях кубика - это 2, 4 и 6, следовательно: 3/6 = 1/2 в) Число очков больше 4 может иметь только 2 грани - с цифрами 5 и 6, следовательно: 2/6 = 1/3 г) 4 грани имеют цифры, не кратные 3 - это 1, 2, 4 и 5, следовательно: 4/6 = 2/3 Ответ: 1/6, 1/2, 1/3, 2/3.