Неопределённая форма глагола трепещет

Русский язык
Неопределённая форма глагола трепещет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что делать? Трепещать
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