Падеж слове грохатали

Русский язык
Падеж слове грохатали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грохотали-это глагол, а у глаголов нет падежа.
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