Сделайте звуко-буквенный разбор слова- "КЛЮЁТ"
Русский язык
Сделайте звуко-буквенный разбор слова- "КЛЮЁТ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клюёт [Кл'уй'от] - 5 букв, 6 звуков.
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