Сульфат меди (2) реагирует с: 1) хлорид бария 2) медью 3) гидроксидом калия 4) углеродом
Химия
Сульфат меди (2) реагирует с: 1) хлорид бария 2) медью 3) гидроксидом калия 4) углеродом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Cu S O 4 + 2 K O H = Cu (OH) 2 ↓ + K 2 S O 4 ещё 2) но там ещё NaCl должно быть, тогда будет контрпропорционирования, по-моему
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