Николай захотел удивить своих одноклассников. Он отвинтил от стеклянной бутылки ??рышку () и концом ножниц проделал в крышке отверстие. Далее Николай до половины заполнил бутылку специально подкрашенной холодной водой и как мож...

Окружающий мир

Николай захотел удивить своих одноклассников. Он отвинтил от стеклянной бутылки ??рышку () и концом ножниц проделал в крышке отверстие. Далее Николай до половины заполнил бутылку специально подкрашенной холодной водой и как можно крепче завинтил крышку (). А затем он воткнул в отверстие крышки соломинку так, что её нижний конец оказался в подкрашенной воде. Место стыка соломины и крышки Николай залепил пластилином (). Готовую бутылку, наполовину заполненную подкрашенной холодной водой, он на несколько минут поставил в большую банку с горячей водой . Через некоторое время покрашенная вода из бутылки начала бить фонтаном Ответ на какой вопрос поможет объяснить результаты проведённого Николаем опыта? 1) Что происходит с воздухом при нагревании? 2) Способна ли холодная вода остудить горячую? 3) Что мешает воздуху раствориться в воде? 4) Почему вода при охлаждении бьёт фонтаном?

Автор: Гость