Ночью,пушистым,метель,рябинку,снегом,укрыла,прилетели,утром,свиристели,к рябинке,они,стали,ягодами,рябины,лакомится. Прочитайте. Составьте и запишите три предложения из данных слов.
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Ночью,пушистым,метель,рябинку,снегом,укрыла,прилетели,утром,свиристели,к рябинке,они,стали,ягодами,рябины,лакомится. Прочитайте. Составьте и запишите три предложения из данных слов.
Ответ(ы):
Гость:
Ночью метель укрыла рябинку пушистым снегом. Утром прилетели к рябинке свиристели. Стали они ягодами рябины лакомиться.
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