Ночью,пушистым,метель,рябинку,снегом,укрыла,прилетели,утром,свиристели,к рябинке,они,стали,ягодами,рябины,лакомится. Прочитайте. Составьте и запишите три предложения из данных слов.

Русский язык

Ночью,пушистым,метель,рябинку,снегом,укрыла,прилетели,утром,свиристели,к рябинке,они,стали,ягодами,рябины,лакомится. Прочитайте. Составьте и запишите три предложения из данных слов.

Автор: Гость