НОК двух чисел равен 3570, а их НОД равен 51. одно из них 102. найдите второе помогите п??из

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Если разложить числа а и б на простые множители в соответствующих степенях, например (числа взяты с потолка), то для каждого из простых чисел меньшая степень войдет в НОД а и б, большая - в НОК, если степени равны, то одну из них можно считать меньшей, другую - большей. Также степени могут быть нулевыми. Расписав степени в общем виде, получаем, что НОК(a,b)*НОД(a,b)=a*b, а в данном случае второе число равно 3570*51/102=1785